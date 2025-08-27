Le Canard enchaine: Франция готовит медиков к приему раненых из-за возможного конфликта

Фото: 123RF/hodim

Во Франции медиков начали готовить к возможному массовому приему пациентов на случай масштабного вооруженного конфликта в Европе. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Le Canard enchaine.

По данным издания, французское правительство уже разослало соответствующие инструкции в региональные агентства здравоохранения (ARS). Подготовка врачей и медицинского персонала завершится к марту 2026 года. К этому сроку в стране должны появиться новые медцентры. Они должны будут принимать по 100 пациентов в день, а в пиковые периоды – до 250 человек ежедневно в течение 3 дней.

Кроме того, гражданские больницы должны быть готовы принять от 100 тысяч до 500 тысяч человек в период от 10 до 180 дней. Создавать такие медцентры планируется вблизи крупных транспортных узлов.

Журналисты сделали вывод, что Франция готовится принять на себя обязанности тыловой базы в случае возникновения военного конфликта. Чиновники якобы заявили о необходимости "определить условия оказания медпомощи", а также напомнили об обязанностях Франции применить меры, если на кого-то из членов Альянса совершат нападение.

Ранее глава военной разведки Швеции Томас Нильссон заявлял о необходимости готовиться к возможной конфронтации с Россией. По его прогнозам, российская военная активность в Прибалтике может возрасти.

Кроме того, Нильссон раскритиковал президента США Дональда Трампа за доверие к Владимиру Путину и призвал европейцев, особенно близких к РФ, быть осторожными.

В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия внимательно следит за военной деятельностью Швеции в рамках НАТО и принимает необходимые меры.

