Адвокат сообщил, что скорая помощь ехала к Марадоне более 30 минут

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Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла заявил, что скорая помощь ехала к прославленному футболисту больше 30 минут.

"Скорая помощь ехала больше 30 минут, что является преступным идиотизмом. Это нельзя оставлять незамеченным, я буду просить провести расследование со всеми вытекающими последствиями", – написал защитник в Twitter.

По словам Морлы, в отчете, который составила прокуратура, также говорится, что в течение 12 часов Марадона находился без присмотра со стороны медицинского персонала, который должен был следить за его состоянием.

Диего Марадона скончался накануне в возрасте 60 лет.

Сегодня в Буэнос-Айресе проходит прощание с Марадоной. Проститься с знаменитым футболистом пришли тысячи человек. В президентский дворец, где находится тело Марадоны, людей пускают небольшими группами.

В городе поют песни, слушают трансляцию по радио матчей Марадоны. Одни горожане одеты в форму болельщиков клуба "Бока Хуниорс", за который в свое время играл футболист, другие – в футболки с заветным номером 10.

Правительство Аргентины объявило трехдневный траур в связи со смертью экс-футболиста. В Москве горожане несут цветы к посольству страны.