Два моряка покинули подлодку "Сан Хуан" до ее исчезновения

Фото: ТАСС/TELAM/Imago

Два члена экипажа аргентинской подлодки "Сан Хуан" сошли с нее за несколько дней до исчезновения, рассказал представитель ВМС страны Энрике Бальби.

По его словам, на борт поднялись 45 моряков. Один покинул подлодку в Ушуайе из-за болезни матери. На самолете он добирался до дома в провинцию Жужуй. Вторым с подлодки сошел лейтенант, которого заменял другой служащий ВМС.

Сначала возникла путаница со списками, поскольку состав изменился в последний момент, сообщает ТАСС. В результате СМИ стали рассуждать о том, что в момент исчезновения на борту было больше людей.

В продолжительных походах на борту подлодки "Сан Хуан" могут находиться до 50 моряков, поясняют в ВМС Аргентины. Спальные мест же рассчитаны на 38 человек, остальные размещаются в торпедном отсеке. Чем больше экипаж, тем ниже нагрузка на каждого моряка, уточнил Бальби.

Связь с подлодкой, на которой было 44 члена экипажа, потеряли 15 ноября. Тогда она отправлялась из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. ВМС Аргентины рассказали о взрыве, случившемся в районе исчезновения "Сан Хуана".

Россия предложила Аргентине помощь в поисках. Для этого направят поисково-спасательный отряд и судно ВМФ РФ. Сообщалось также, что Россия направит один из самых больших грузовых самолетов в мире. Помочь южноамериканской республике вызвались 13 государств: Бразилия, Норвегия, Канада, Чили, Германия, США, Перу, Франция, Великобритания, Колумбия, Уругвай, Испания и Россия. Известно, что США уже подключили к поиску свои подводные аппараты.