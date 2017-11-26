Два моряка покинули подлодку "Сан Хуан" до ее исчезновения

26 ноября, 09:11
Фото: ТАСС/TELAM/Imago
Два члена экипажа аргентинской подлодки "Сан Хуан" сошли с нее за несколько дней до исчезновения, рассказал представитель ВМС страны Энрике Бальби.
По его словам, на борт поднялись 45 моряков. Один покинул подлодку в Ушуайе из-за болезни матери. На самолете он добирался до дома в провинцию Жужуй. Вторым с подлодки сошел лейтенант, которого заменял другой служащий ВМС.
Сначала возникла путаница со списками, поскольку состав изменился в последний момент, сообщает ТАСС. В результате СМИ стали рассуждать о том, что в момент исчезновения на борту было больше людей.
В продолжительных походах на борту подлодки "Сан Хуан" могут находиться до 50 моряков, поясняют в ВМС Аргентины. Спальные мест же рассчитаны на 38 человек, остальные размещаются в торпедном отсеке. Чем больше экипаж, тем ниже нагрузка на каждого моряка, уточнил Бальби.
Связь с подлодкой, на которой было 44 члена экипажа, потеряли 15 ноября. Тогда она отправлялась из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. ВМС Аргентины рассказали о взрыве, случившемся в районе исчезновения "Сан Хуана".
Россия предложила Аргентине помощь в поисках. Для этого направят поисково-спасательный отряд и судно ВМФ РФ. Сообщалось также, что Россия направит один из самых больших грузовых самолетов в мире. Помочь южноамериканской республике вызвались 13 государств: Бразилия, Норвегия, Канада, Чили, Германия, США, Перу, Франция, Великобритания, Колумбия, Уругвай, Испания и Россия. Известно, что США уже подключили к поиску свои подводные аппараты.
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