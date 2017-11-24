Отец моряка с пропавшей аргентинской подлодки получил известие о гибели экипажа

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Отец одного из моряков с пропавшей подлодки "Сан-Хуан" получил известие о гибели экипажа от представителя ВМС Аргентины.

Луис Таглиапиетро заявил, что начальник его сына позвонил и сообщил о случившемся. "Мне сказали, что был подтвержден взрыв и все погибли", – рассказал мужчина радиостанции Mitre. Он уточнил, что взрыв произошел на глубине от 200 до тысячи метров, и выживание экипажа было невозможным.

23 ноября представитель ВМС Аргентины Энрике Балби сообщил, что подводная лодка могла исчезнуть в результате взрыва.

Подлодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября. В это время субмарина шла из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа.

Ранее сообщалось, что Россия предложила Аргентине свою помощь в поисках пропавшей подводной лодки. Как уточнили в Минобороны РФ сообщили, что на поиск исчезнувшей субмарины направят поисково-спасательный отряд и судно Военно-морского флота РФ.