Россия поможет Аргентине найти пропавшую подлодку

23 ноября, 01:21
Фото: ТАСС/JTB Photo
Россия предложила Аргентине свою помощь в поисках пропавшей подводной лодки San Juan. В частности, российская сторона хочет направить южноамериканской республике океанографическое судно.
"Аргентинский президент поблагодарил своего российского коллегу за предложение [содействия], а Путин сообщил, что незамедлительно предоставляет в распоряжение высокотехнологичное океанографическое судно, которое очень полезно в такого рода операциях", – цитирует ТАСС слова представителя министерства иностранных дел Аргентины.
Как сообщили в МИДе, президенты также договорились о том, что министры обороны обеих стран в ближайшее время обсудят, каким образом будет реализовываться сотрудничество и помощь, предложенная Россией.
Что примечательно, теперь в поисках пропавшей субмарины южноамериканской республике помогают 13 стран: Германия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Испания, США, Франция, Норвегия, Перу, Великобритания, Уругвай и Россия.
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