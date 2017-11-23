Судно ВМФ России отправят на поиск пропавшей аргентинской подлодки

23 ноября, 15:03
Фото: AP/Argentina Navy
Министерство обороны России направит поисково-спасательный отряд и судно Военно-морского флота РФ на поиск пропавшей аргентинской подводной лодки.
Об этом в ведомстве сообщили в четверг, 23 ноября, передает "Интерфакс".
Ранее Россия предложила Аргентине свою помощь в поисковой операции. Речь шла о предоставлении высокотехнологичного океанографического судна. Аргентинский президент Маурисио Макри поблагодарил российского главу Владимира Путина за содействие.
В поисках субмарины участвуют еще 12 стран: Германия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Испания, США, Франция, Норвегия, Перу, Великобритания и Уругвай. Для этого задействованы 14 судов и 10 самолетов.
15 ноября подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь во время перехода из порта Ушуайя к месту постоянного базирования в городе Мар-дель-Плата. Поиски судна усложняют погодные условия. В аргентинском ВМФ не исключили, что подлодка может находиться на поверхности или двигаться под водой. Продовольствия для членов экипажа должно хватить на 30 дней.
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