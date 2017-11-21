14 судов и 10 самолетов ищут аргентинскую подводную лодку

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В поисках пропавшей аргентинской подводной лодки задействованы 14 судов и 10 самолетов. Часть из них – иностранные.

По словам представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби, примерно 20 процентов водного пространства зоны поисковой операции еще не проверили из-за плохих погодных условий.

"Мы верим, что во вторник метеорологические условия станут лучше, мы будем усердно продолжать круглосуточное авианаблюдение в области операции, а суда смогут эффективно патрулировать закрепленные за ними зоны", – сказал он, передает ТАСС.

Бальби отметил, что в случае серьезной аварии кислорода в субмарине может хватить лишь на семь дней. Поэтому у спасателей остается мало времени, чтобы помочь экипажу. Однако, добавил он, не исключено, что подлодка еще находится на поверхности или движется под водой. Продовольствия для членов экипажа должно хватить на 30 дней. Поиск будет продолжаться.

Ранее Бальби заявил, что шумы, которые зафиксировали ВМС Аргентины, не принадлежал пропавшей подлодке.

15 ноября субмарина "Сан-Хуан" перестала выходить на связь во время перехода из порта Ушуайя к месту постоянного базирования в городе Мар-дель-Плата. К поисковой операции подключились военно-морские силы США, Чили и Великобритании.

Подробнее о том, что могло стать причиной исчезновения подводной лодки, читайте в нашем материале.