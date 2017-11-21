Зафиксированные ВМС Аргентины шумы не принадлежит пропавшей подлодке

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Шумы, которые ранее зафиксировали ВМС Аргентины, не принадлежал пропавшей подложке.

Представитель ВМС Энрике Бальби заявил, что у зафиксированного шума "биологическое происхождение", поэтому специалисты исключили вероятность того, что источником шумов была пропавшая аргентинская подлодка, сообщает ТАСС.

Ранее аргентинские ВМС, принимающие участие в поисках пропавшей на прошлой неделе подлодки "Сан-Хуан", зафиксировали некие шумы. Звуки, напоминающие удары инструментами по корпусу субмарины, уловили сонары на двух военных кораблях.