ВМС Аргентины уловили шумы, возможно, исходящие от пропавшей подлодки

20 ноября, 20:34
Фото: ТАСС/TELAM/Imago
Аргентинские ВМС, принимающие участие в поисках пропавшей на прошлой неделе подлодки "Сан-Хуан", зафиксировали некие шумы. Звуки, напоминающие удары инструментами по корпусу субмарины, уловили сонары на двух военных кораблях.
Эксперты предполагают, что шумы могут издавать моряки на борту подлодки, которые стучат по корпусу, чтобы подать сигнал о своем местонахождении, сообщает CNN.
Также удалось определить примерный район, откуда исходят шумы. Это позволило сконцентрировать поиски в зоне площадью 35 квадратных морских миль (120 квадратных километров), расположенной в 330 морских милях (611 километров) от берегов Аргентины.
Кроме того, известно, что в районе, откуда исходят шумы, достаточно большая глубина моря.
Искать субмарину помогает самолет ВМС США P-8A Poseidon, известный как "охотник за подлодками". Также в операции участвуют подводные аппараты Bluefin 12D (Deep) UUV и Iver 580 UUV.
Подлодка "Сан-Хуан", которая принадлежит ВМС Аргентины, перестала выходить на связь 17 ноября на пути в город Мар-дель-Плата. На борту субмарины находятся 44 человека.
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