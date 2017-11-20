Операторы связи не подтвердили принадлежность сигналов аргентинской подлодке

20 ноября, 03:55
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Семь сигналов, которые могли принадлежать пропавшей в Аргентине подлодке "Сан-Хуан", скорее всего, принадлежат другим подлодкам.
Всемирный оператор спутниковой связи Iridium заявил, что последний сигнал с аргентинской подлодки поступал 15 ноября. Другие семь сигналов, которые поступили 18 ноября, принадлежат другим подлодкам, сообщает РИА Новости.
В Iridium заявили, что эти семь сигналов принадлежат другим спутниковым операторам, у которых есть оборудование на подводных лодках. Эти подлодки также могут участвовать в поисковой операции.
Ранее сообщалось, что подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины перестала выходить на связь 17 ноября. Это произошло у берегов страны на пути из порта Ушуайи в город Мар-дель-Плату. На борту субмарины находятся 44 человека.
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