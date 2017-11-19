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ВМС Аргентины получили сигналы, которые мог посылать экипаж пропавшей подлодки.

"Звонки продолжительностью от четырех до 36 секунд были получены в период с 10:52 до 15:42 на разных базах ВМС, однако контакт не был установлен", − сообщило в субботу министерство обороны республики, передает ТАСС. По информации ведомства, всего было зафиксировано семь спутниковых звонков.

В настоящий момент ведутся работы, направленные на определение точного местоположения источника сигналов в связи.

Подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины перестала выходить на связь 17 ноября. Это произошло у берегов страны на пути из порта Ушуайи в город Мар-дель-Плату. На борту субмарины находятся 44 человека. К поискам привлекли авиацию и флот. С воздуха осматривают районы, где подлодку видели в последний раз. Когда связь с подлодкой была потеряна, она находилась в районе залива Сан-Хорхе.

В поисках пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" задействовали авиацию NASA. Военные США готовы также присоединиться к поискам, если со стороны Аргентины поступит запрос. Также в Пентагоне уже готовят команду и оборудование, включая подводный аппарат для спасения затонувших подводных лодок.