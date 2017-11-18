Самолет NASA задействовали в поисках аргентинской подводной лодки

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Авиацию NASA задействовали в поисках пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан".

По словам представителя Южного командования американской армии Хосе Руиз, операцию выполняет самолет P-3 Orion. Он оснащен магнитометром, инфракрасными камерами, а также сенсорами для измерения толщины льда. Военные использовали его в прошлом для обнаружения подлодок. Аппаратура самолета может найти даже затонувшую субмарину, передает РИА Новости.

Руиз отметил, что военные США готовы также присоединиться к поискам, если со стороны Аргентины поступит запрос. В Пентагоне уже готовят команду и оборудование, включая подводный аппарат для спасения затонувших подводных лодок.

Подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 17 ноября. Это произошло у берегов Аргентины на пути из порта Ушуайи в город Мар-дель-Плату.

На борту субмарины находятся 44 человека. Чили, Великобритания и США уже предложили свою помощь в поисках подлодки.