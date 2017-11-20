США подключили подводных дронов к поиску аргентинской субмарины

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Военно-морские силы США подключили свои подводные аппараты Bluefin 12D (Deep) UUV и Iver 580 UUV к поиску пропавшей аргентинской субмарины "Сан-Хуан".

Подводный аппарат США Bluefin 12D (Deep) UUV способен погружаться на глубину до 1,5 тысячи метров и двигаясь со скоростью 5,6 километра в час проводить поисковые работы до 30 часов, сообщает РИА Новости.

Три других дрона Iver 580 UUV, которые США направили в Аргентину, могут погружаться на глубину до 100 метров и работать на протяжении 14 часов.

США также предоставили аргентинцам свое другое специальное подводное оборудование и поисковый самолет.

Ранее сообщалось, что подлодка "Сан-Хуан", которая принадлежит ВМС Аргентины, перестала выходить на связь 17 ноября на пути в город Мар-дель-Плату.