В районе пропажи аргентинской подлодки зафиксировали взрыв

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ВМС Аргентины сообщили о взрыве, произошедшем в районе исчезновения подводной лодки "Сан-Хуан".

"Была получена информация о том, что произошло аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного характера, сообразное взрыву", – цитирует представителя ВМС страны Энрике Балби РИА Новости.

Подводная лодка аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября. Судно пропало по пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, запас кислорода на борту рассчитан на шесть дней.

В момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.

В ходе поисков в районе пропажи удалось зафиксировать гидроакустическую аномалию. К месту отправили самолеты и корабли, чтобы определить, имеет ли отношение шум к пропавшей подлодке.

Ранее аргентинские ВМС уже фиксировали шумы на двух военных кораблях. Но оказалось, что они имеют "биологическое происхождение".