Аномалию обнаружили в зоне пропажи аргентинской подлодки

23 ноября, 10:36
Фото: ТАСС/TELAM/Imago
Гидроакустическую аномалию зафиксировали в районе пропажи аргентинской подлодки "Сан-Хуан", рассказал представитель ВМС страны, капитан Энрике Бальби.
В 48 километрах от места, где подлодка выходила на связь, обнаружили шум. Туда отправили самолеты и корабли, чтобы определить, имеет ли отношение шум к пропавшей подлодке. Капитан подчеркнул необходимость подтверждения и исследования этого шума, сообщает "Газета.ру".
Ранее аргентинские ВМС уже фиксировали шумы на двух военных кораблях. Но оказалось, что они имеют "биологическое происхождение". Это значит, что источником не была пропавшая подлодка.
Помощь в поисках предложила Россия: в стране заявили о желании направить океанографическое судно. Стороны вскоре обсудят, как будет проходить их сотрудничество. В поисках южноамериканской республике помогают 13 стран: Бразилия, Норвегия, Канада, Чили, Германия, США, Перу, Франция, Великобритания, Колумбия, Уругвай, Испания и Россия.
Информация о том, что подлодка перестала выходить на связь, появилась 17 ноября. Это случилось на пути из порта Ушуайи в город Мар-дель-Плату. 44 человека были на борту.
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