Родственники подводников с пропавшей субмарины винят во всем ВМС Аргентины

24 ноября, 04:58
Фото: ТАСС/TELAM/Imago
Родственники членов экипажа пропавшей субмарины во всем винят командование ВМС Аргентины. По их мнению, именно командиры должны нести ответственность за исчезновение подводной лодки.
"Я так сказал адмиралу: если это их вина в том, что произошло с моим братом, который сейчас является национальным героем, и другими ребятами, мы ожидаем, что они заплатят за это – все командиры", – цитирует РИА Новости слова брата помощника моториста на субмарине Клаудио Родригеса.
Он, как и другие родные и близкие подводников, в четверг приехал на базу ВМС в городе Мар-дель-Плата, чтобы узнать последние новости о поисковой операции.
Подлодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября. В это время субмарина шла из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа.
Ранее ВМС Аргентины сообщили о взрыве, произошедшем в районе исчезновения субмарины.
"Была получена информация о том, что произошло аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного характера, сообразное взрыву", – рассказал представитель ВМС страны Энрике Балби.
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