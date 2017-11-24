Россия отправит в Аргентину один из самых крупных самолетов в мире

Фото: AP/Argentina Navy

Россия направит в Аргентину один из самых больших грузовых самолетов в мире. Планируется, что воздушное судно примет участие в поиске пропавшей подводной лодки "Сан- Хуан".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Todo Noticias, судя по всему, речи идет о самолете Ан-124 "Руслан", грузоподъемность которого составляет 150 тонн груза.

Ранее сообщалось, что Россия предложила Аргентине свою помощь в поисках пропавшей подводной лодки. В частности, речь шла о предоставлении высокотехнологичного океанографического судна. Позже в министерстве обороны РФ сообщили, что на поиск исчезнувшей субмарины будут направлены поисково-спасательный отряд и судно Военно-морского флота РФ.

Напомним, подлодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября. В это время субмарина шла из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа.