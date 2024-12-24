Акции протеста прошли в Дамаске после сожжения рождественской ели

Фото: ТАСС/АР/Leo Correa

Жители Сирии вышли на акцию протеста в христианских районах Дамаска из-за сожжения рождественской елки в Скальбии, недалеко от Хамы. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.

Новая власть в Сирии заявила, что поджигателями елки были иностранные граждане, которые входят в состав одной из вооруженных группировок. Представители власти пообещали наказать причастных к этому инциденту, а елку – восстановить в ближайшее время.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда экс-президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и улетел в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

