24 декабря, 19:13В мире
Акции протеста прошли в Дамаске после сожжения рождественской ели
Фото: ТАСС/АР/Leo Correa
Жители Сирии вышли на акцию протеста в христианских районах Дамаска из-за сожжения рождественской елки в Скальбии, недалеко от Хамы. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.
Новая власть в Сирии заявила, что поджигателями елки были иностранные граждане, которые входят в состав одной из вооруженных группировок. Представители власти пообещали наказать причастных к этому инциденту, а елку – восстановить в ближайшее время.
Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда экс-президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и улетел в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.
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