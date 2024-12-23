WP: граждане Сирии придумали кодовые слова из-за страха перед тайной полицией

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Жители Сирии из-за отсутствия свободы слова разработали систему кодовых слов для обсуждения различных тем, в том числе критики власти. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По словам автора книги "Дом, который был нашей страной: воспоминания о Сирии" Алии Малек, подозревать присутствие информаторов властей можно было где угодно. Проживающие в республике сирийцы поделились в беседе с изданием, что им нельзя было ничего говорить о режиме экс-президента страны Башара Асада. Если же граждане хотели кого-то покритиковать из властей, то показывали пальцем в потолок, подразумевая под этим правительство.

Кроме того, жители Сирии для предупреждения о находящемся поблизости информаторе прибегали к фразе о человеке с красивым или хорошим почерком. Сириец Табет Бирро, живущий на данный момент в Дубае, рассказал изданию, что долгое время не мог произнести слово "доллар" в общественных местах, так как торговля этими банкнотами признавалась незаконной. Сперва местные граждане называли американскую валюту "зеленью", а затем стали обозначать ее как "петрушка" или "мята".

Несколько сирийцев заявили, что отправка кого-то в тюрьму обозначалась фразой "поход в гости к тете". При этом спецслужбы Сирии тоже прибегали к подобным кодовым словам. Например, в случае вызова на допрос силовики говорили, что приглашают задержанного "на чашку чая". Арестованный во время народного восстания против Асада в 2012 году 45-летний Абдул Альварет Лаххам уточнил, что более жесткий допрос именовался как поход на "чашку кофе".

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда экс-президент Сирии Асад покинул свой пост и улетел в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

