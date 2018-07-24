ООН опровергла свое участие в операции по эвакуации "Белых касок"

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ООН не имела отношения к организации вывоза активистов организации "Белые каски" из Сирии. Об этом заявил официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик.

"Мы не имеем отношения к этому процессу перемещения", – сказал он, передает ]РИА Новости.

Он также добавил, что ООН благодарит иорданцев, которые гостеприимно приняли 422 активистов.

Ранее стало известно, что Израиль эвакуировал из Сирии около 800 членов организации "Белые каски". Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отметил, что об этом его просили мировые лидеры.

В МИД России считают деятельность "Белых касок" кампанией по дискредитации официальных сирийских властей. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что движение на самом деле является сторонниками запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида".