В МИД РФ прокомментировали эвакуацию членов организации "Белые каски" из Сирии

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Эвакуацию членов неправительственной организации "Белые каски" из Сирии прокомментировали в МИД РФ, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"В духе известной пословицы "на воре и шапка горит" эти деятели наглядно показали, чьи заказы они отрабатывали и на чьи финансовые средства существовали", – заявили в ведомстве.

Также в МИД РФ заявили, что волонтеры организации "раскрыли свою сущность и продемонстрировали всему миру свое лицемерие".

Ранее стало известно, что Израиль эвакуировал из Сирии около 800 членов организации "Белые каски". Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отметил, что об этом его просили мировые лидеры.

В МИД России считают деятельность "Белых касок" кампанией по дискредитации официальных сирийских властей. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что движение на самом деле является сторонниками запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида".