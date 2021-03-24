Меркель отменила планы "пасхального локдауна" в Германии

Фото: FILIP SINGER/EPA/ТАСС

Канцлер Германии Ангела Меркель после критики приняла решение не объявлять 1 и 3 апреля дополнительными выходными. Тем самым она отменила планы "пасхального локдауна", сообщает ТАСС.

"Это является только моей ошибкой, я несу за это ответственность", – сказала Меркель, выступая с заявлением в Берлине.

Затем она принесла извинения всем гражданам страны.

Накануне канцлер ФРГ сообщила о продлении в стране карантина до 18 апреля. Ограничения планировалось особо усилить в связи с Пасхой – с 1 по 5 апреля. Отмечалось, что будет действовать запрет на проведение общественных собраний.

Ранее Европейская комиссия признала, что страны ЕС накрыла третья волна пандемии коронавируса, которая вызывает необходимость ускорения темпов вакцинации населения.

Накануне правительство Франции объявило о введении четырехнедельного карантина в 16 департаментах страны в связи с обострением эпидемиологической ситуации.

Также о введении карантина из-за третьей волны коронавируса объявили в Польше и Финляндии. Кроме того, строгий карантин решили ввести и власти Киева.

