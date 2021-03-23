В Германии карантин из-за COVID-19 продлили до 18 апреля

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о продлении карантина до 18 апреля, сообщает "Мир 24".

В Германии закроют все магазины, кроме продуктовых. На праздники в связи с Пасхой – с 1 по 5 апреля – ограничения и вовсе ужесточат. Будет действовать запрет на проведение общественных собраний. Граждан призвали отменить выезд за границу и в регионы риска.

"Мы просим граждан все пасхальные дни оставаться дома. Все же, хотя дела идут тяжело и дольше, чем мы ожидали, но в конце туннеля очень четко виден свет", – сказала Меркель.

Ранее правительство Польши решило ввести карантинные меры в масштабах всей страны из-за третьей волны пандемии коронавируса. В стране закроют гостиницы, объекты спорта и культуры. Кроме того, планируется ограничить работу ТЦ.

До этого сообщалось, что Финляндия готовится к трехнедельному локдауну. В стране снова растет заболеваемость коронавирусом, действует режим чрезвычайной ситуации.