Украина запросила срочно созвать заседание Совбеза ООН

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Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в Twitter.
Дипломат пояснил, что обращение украинской стороны связано с запросом Донецкой и Луганской народных республик о предоставлении военной поддержки от России.
"Это является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью", – указал Кулеба.
Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили у Владимира Путина помощи в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в письменных обращениях на имя Путина главы республик выразили признательность за признание их независимыми.
До этого сообщалось, что Владимир Путин направил в Совфед обращение о применении ВС за пределами территории России. Об этом сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко.
Позднее Совфед дал согласие на использование Вооруженных сил России за пределами страны в связи с ситуацией вокруг Донбасса.
Как подчеркнул позднее Путин, он не анонсировал отправку подразделений Вооруженных сил РФ в Донецкую и Луганскую народные республики в ближайшее время.
Совфед разрешил использовать вооруженные силы на Донбассе
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