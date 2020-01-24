Туроператоры КНР отменяют групповые туры из провинции Хубэй в РФ

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Туроператоры Китая аннулируют все групповые поездки из провинции Хубэй в Россию на период с 25 января по 1 февраля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу туристической ассоциации "Мир без границ".

"Китайские туроператоры, отправляющие туристов из провинции Хубэй, получили предписание от муниципального бюро по культуре и туризму города Ухань и Центра по профилактики эпидемий аннулировать все групповые поездки в Россию на период с 25 января по 1 февраля", – рассказали представители туристической ассоциации.

Кроме того, уточняется, что в соответствии со "Стандартами по компенсации за качество обслуживания туристических агентств" и "Правилами реализации услуг туристического агентства" все издержки туристических компаний на авиабилеты, проживание в гостиницах, питание, экскурсии и другие понесенные убытки будут компенсироваться в рамках форс-мажорных обстоятельств.

Сообщается также, что туристическим компаниям было предложено вернуть клиентам платежи "посредством дружеских консультаций" без штрафов. Туристы также при желании могут изменить даты своего тура на более поздние.

"Также, по некоторым данным, из списка организованных тургрупп, направляющихся в поездку в Россию из других провинций КНР, исключаются туристы, постоянно проживающие в городах провинции Хубэй – помимо Уханя, это города Чжицзян, Саньтао, Хуанган, Эчжоу и Чиби. Как правило, речь идет об исключении из сформированного группового списка двух–четырех туристов", – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти КНР попросили перевозчиков сократить число рейсов в Ухань из-за вспышки пневмонии и призвали обратить внимание на рекомендуемые меры профилактики.

В связи со вспышкой заболевания в Китае в РСТ заявили, что отказавшиеся от поездки в Китай россияне могут претендовать на полное возмещение средств, потраченных на тур. А в авиакомпании "Аэрофлот" уже предложили пассажирам сдать билеты на рейсы в КНР без взимания платы.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Китае приближается к тысяче, умерли 26 человек.

Случаи заболевания также зарегистрированы в Таиланде, Сингапуре и Вьетнаме.