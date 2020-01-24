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В мире

14:29

Авиаперевозчиков КНР попросили сократить число рейсов в Ухань

безопасность происшествия за рубежом

Фото: TASS/Zuma

Авиационные власти КНР попросили перевозчиков сократить число рейсов в Ухань из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение гражданской авиационной администрации страны.

Как говорится в уведомлении, авиаперевозчиков также призвали обратить внимание на рекомендуемые меры профилактики и контроля, выпущенные соответствующими китайскими властями.

24 января стало известно, что Роспотребнадзор направил в российские регионы рекомендации по лабораторной диагностике нового коронавируса, который вызвал вспышку пневмонии в Китае. Разработанные тест-системы позволят быстро выявлять наличие нового коронавируса. Кроме того, все подведомственные организации обеспечены оборудованием и квалифицированными сотрудниками для проведения диагностических исследований.

Ранее ВОЗ рекомендовал странам готовить меры из-за коронавируса. Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну.

Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

Эксперты из Китая уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче. Жертвами уханьской пневмонии уже стали 26 человек.

Все авиарейсы по маршруту Ухань – Москва были отменены.

Число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче

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