ЕС и Великобритания договорились о торговой сделке и будущих отношениях

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Европейский союз и Великобритания договорились о будущих отношениях и торговой сделке, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в правительстве королевства.

В частности, стороны достигли соглашения в принципах свободной торговли между ними. Отмечается, что документ еще не подписан. В то же время Великобритания и ЕС смогли преодолеть разногласия по основным пунктам.

1 февраля 2020 года Великобритания официально перестала быть членом ЕС. Таким образом была реализована воля британцев, которые на референдуме 2016 года с перевесом в 1,3 миллиона голосов (52 процента против 48) высказались за выход из ЕС.

Глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик заявил, что Нидерланды могут покинуть Европейский союз. Он указал на то, что премьер-министр страны Марк Рютте выразил недовольство финансовой и миграционной политикой интеграционного объединения.