Зеленский вылечился от коронавируса

Фото: ТАСС/Stephanie Lecocq/POOL/EPA

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что вылечился от коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Наконец-то у меня отрицательный результат теста на коронавирус", – написал глава государства на своей персональной странице в социальной сети.

Украинский лидер напомнил согражданам о важности ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. Он также отметил, что рад снова вернуться к привычному формату работы.

Коронавирус у Владимира Зеленского выявили 9 ноября. Президент Украины тогда подчеркнул, что чувствует себя нормально и будет работать дистанционно.

Ранее 23 ноября стало известно, что от коронавируса вылечился губернатор Камчатского края РФ Владимир Солодов. Он также работал удаленно на время терапии.

