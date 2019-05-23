СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице

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Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Солсбери в прошлом году, не смог дозвониться до племянницы Виктории и оставил сообщение на автоответчике.

Поговорить с Викторией Скрипаль он пытался 9 мая. В итоге в своем послании бывший офицер поздравил родственницу с Днем Победы и пожелал всего самого доброго.

Также он поинтересовался состоянием здоровья племянницы и ее мужа после нападения, произошедшего в начале апреля. Со своей стороны он отметил, что у него и его дочери Юлии все хорошо.

"У меня все нормально – у нас, у Юлечки тоже", – говорится в голосовом сообщении, аудиозапись которого опубликовала газета "МК".

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти утверждают, что покушение организовали российские спецслужбы, использовав нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".

Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.

В совершении преступления Лондон подозревает граждан РФ – Александра Петрова и Руслана Боширова.