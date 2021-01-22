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В мире

16:26

Коронавирус выявили на еще одной норковой ферме в Испании

за рубежом животные

Фото: ТАСС/Mads Claus Rasmussen/AP

Коронавирусную инфекцию выявили еще на одной ферме с норками в испанской провинции Ла-Корунья. Об этом сообщает "Газета.ру".

О произошедшем рассказали местные власти. Они передали информацию министерству сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании.

Ожидается, что всю популяцию норок с фермы истребят. Уничтожение затронет 3,1 тысячи особей. Процедура предусмотрена законодательством Испании.

Всего коронавирус нашли на двух фермах страны. Ранее подобные случаи фиксировались в хозяйствах Нидерландов, Германии, Италии, Дании, США, Швеции и Белоруссии.

Глава департамента Всемирной организации по охране здоровья животных Кит Хамильтон объяснил, что среди норок риск передачи коронавируса существенно выше, чем у других животных. Опасно и то, что инфекция может прижиться у человека.

Россельхознадзор заявил об отсутствии случаев заражения норок коронавирусом в РФ

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