Эксперт рассказал о повышенном риске передачи коронавируса у норок

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Риск передачи коронавируса среди норок существенно выше, чем у других животных, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента Всемирной организации по охране здоровья животных Кита Хамильтона.

Он отметил, что это является серьезной проблемой. По его словам, норки легко заражаются коронавирусом от людей, а затем быстро разносят его по другим особям. При этом человек также может подхватить инфекцию от норки, подчеркнул Хамильтон.

Специалист заявил, что в связи с этим на фермах для разведения этих животных необходимо соблюдать строгие меры безопасности. Он порекомендовал предпринимать защитные меры на таких предприятиях.

В то же время у собак и кошек, по мнению Хамильтона, риск распространения коронавируса существенно ниже. Он отметил, что имеются сведения о случаях инфицирования среди них, однако они являются единичными.

Кроме того, коронавирусом почти не могут заразиться сельскохозяйственные животные, которые употребляются в пищу. Хамильтон отметил, что это большое облегчение. В то же время, по словам специалиста, поиск животного-первоисточника коронавирусной инфекции в настоящий момент не привел к результату.

Ранее канадские ученые выдвинули предположение о том, что под угрозой заражения коронавирусом могут оказаться морские животные. Они отметили, что инфекция может попасть в Мировой океан со сточными водами Аляски. Согласно результатам исследования, 15 видов животных из 36 изученных могут быть восприимчивы к коронавирусу.