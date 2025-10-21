Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 12:07

В мире
Главная / Новости /

The Washington Post: в Вашингтоне сносят часть Белого дома

В Вашингтоне сносят часть Белого дома

Фото: AP Photo/Evan Vucci

В США начались работы по сносу части Белого дома для возведения нового бального зала. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на The Washington Post.

Как отмечает издание, эти действия противоречат обещаниям американского президента Дональда Трампа не затрагивать историческую структуру здания.

"Оно не будет мешать существующему зданию. Не будет. Оно будет рядом с ним, но не будет его касаться", – приводят журналисты комментарии лидера США, которые он ранее давал по этому вопросу.

По данным источников, строительные бригады приступили к демонтажу конструкций в восточном крыле. Для разрушения стен использовалась тяжелая техника.

Как пояснили представители администрации США, бальный зал заменит восточное крыло, претерпевшее многочисленные изменения еще до президентства Трампа. Там появится сооружение площадью 89 тысяч квадратных метров. Бюджет строительства оценивается как минимум в 250 миллионов долларов.

В конце августа американский президент заявил о наличии большой трещины в каменной кладке Белого дома. По его словам, ее длина превышала 25 ярдов (около 22,8 метра. – Прим. ред.). После просмотра записи с видеокамер удалось установить, что трещину оставила бригада работников, которые устанавливали в Белом доме тяжелые ландшафтные элементы.

Читайте также


за рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика