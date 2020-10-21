Ученые нашли в человеческом организме неизвестный науке орган

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Исследователи из Нидерландского института рака нашли не описанный ранее ни в одной научной работе орган человеческого организма. Статью об этом опубликовал журнал Radiotherapy and Oncology.

Ученые обследовали пациентов с использованием позитрона-эмиссионной и компьютерной томографии. Для того чтобы выявить опухоли, исследователи вводили в человеческий организм отмеченную радиоактивными изотопами глюкозу.

В издании отмечают, что итогом таких обследований стало обнаружение на снимках четвертой пары слюнных желез – они реагировали на вводимое учеными вещество.

"Дополнительные" железы обнаружили у всех пациентов, которых проверяли с использованием сканера PSMA PET/CT. Результаты работы, отмечают исследователи, подтвердили и итоги вскрытия двух тел – мужского и женского.

Ученые напоминают, что ранее наука считала, что у человека всего 3 крупные пары слюнных желез. Однако четвертая пара желез размещена практически в центре головы. Исследователи предположили, что раньше ее могли просто не замечать из-за такого неудобного расположения.

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