Американский медиамагнат Мердок уходит с поста главы Fox Corporation и News Corp

Фото: ТАСС/АР/Julio Cortez

Американский медиамагнат Руперт Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News, сообщает телеканал CNBC.

Официально об этом решении объявят в ноябре. В итоге 92-летний Мердок станет почетным председателем каждой компании.

Председателем News Corp назначат его сына Лахлана Мердока. Также он продолжит работать на посту гендиректора Fox.

Руперт Мердок основал медиахолдинг News Corporation в 1979 году. В него входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Также миллиардер владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox, рядом спутниковых операторов и информационным агентством Dow Jones.

Ранее популярный американский журналист Такер Карлсон попросил интервью у президента России Владимира Путина. Бывший ведущий телеканала Fox News попросил у российских журналистов донести его желание до российского лидера.

В конце августа Карлсон брал интервью у экс-президента США Дональда Трампа. Экс-ведущий телеканала известен своими консервативными взглядами. Владельца Fox News Руперта Мердока беспокоила его позиция насчет украинского конфликта, и этой весной стало известно, что Карлсон принял решение об уходе с телеканала Fox News по обоюдному решению.

Впоследствии сообщалось, что потери Fox News после ухода Карлсона составили 500 миллионов долларов. По информации СМИ, акции Fox Corporation снизились на 5,4% после увольнения телеведущего.

Американский журналист Такер Карлсон вновь поставил в тупик своего гостя