"Северный поток" освободили от газовой директивы ЕС

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Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer
Газопровод "Северный поток" освободили от правил Газовой директивы Евросоюза на территории ФРГ.
Как говорится на сайте оператора Nord Stream AG, отсчет действия 20-летнего исключения начался с 12 декабря 2019 года. При этом Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказалось освобождать от действия директивы "Северный поток – 2".
Решение объяснили тем, что трубопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года. Тогда вступили в силу поправки с нормами третьего энергопакета ЕС на газотранспортные системы между государствами Евросоюза и третьими странами.
Согласно им, добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляют ее газ. Так, под действие директивы попадает отрезок в 12 морских миль у берегов Германии.
Россия самостоятельно достроит "Северного потока – 2"
Оператор попытался оспорить решение в Европейском суде, но иски были отклонены. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что это может привести к росту цены на газ для Европы.
Как пояснил "Вечерней Москве" глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, теперь газопровод будет использовать только половину мощности.
Эксперт подчеркнул, что что все происходящее с "потоками" – "пакости" Еврокомиссия и часть политической игры, хоть и на основании европейского законодательства.
6 мая стало известно, что Польша начала строительство конкурента "Северного потока – 2". Газопровода Baltic Pipe к 2022 году проложат от норвежского шельфа через Данию.
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