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Европейский суд отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по газовым нормам ЕС. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте суда.
"Верховный суд установил, что директива прямым образом не затрагивает интересы Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG", – говорится в пресс-релизе.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказалось освобождать "Северный поток – 2" от требований газовой директивы Европейского союза. Свое решение они объяснили тем, что трубопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, когда вступили в силу поправки, распространяющие нормы третьего энергопакета ЕС на газотранспортные системы между государствами Евросоюза и третьими странами.
Операторы не согласились с решением немецкого регулятора и заявили, что проект завершили с точки зрения экономической функциональности к моменту вступления поправок в силу.
В декабре США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas вышла из проекта, забрав судно, прокладывавшее нитку по дну Балтийского моря.
В Кремле шаги Штатов расценили как пример недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг также раскритиковал американские санкции против "Северного потока – 2".
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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