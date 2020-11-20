Американцы к концу года получат 40 млн доз вакцины от коронавируса

20:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни назвала ожидаемое количество доз вакцины от коронавируса к концу 2020 года, которые поступят в гражданский оборот, передает ТАСС.
"Мы считаем, что 40 миллионов доз вакцины будут доступны к концу года. Это невероятно, это самая быстро [созданная] вакцина в истории, невероятный прогресс", – заявила представитель американской администрации на встрече с журналистами.
Макинэни подчеркнула важную роль действующего президента США Дональда Трампа в создании препарата.
Согласно предварительной информации, первыми вакцину получат наиболее уязвимые категории американских граждан и люди, входящие в группы риска по коронавирусу.
Ранее немецкая биоинжиниринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса. Препарат показал 95-процентную эффективность.
Накануне сообщалось, что число погибших после заражения COVID-19 в Соединенных Штатах Америки превысило 250 тысяч человек.
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