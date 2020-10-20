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В мире

21:06

Переболевшая коронавирусом жена Трампа отменила выступление из-за кашля

за рубежом

Фото: AP Photo/Julio Cortez

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп, которая переболела коронавирусной инфекцией, отменила свое выступление в Пенсильвании. Информацию подтвердила руководитель аппарата супруги американского президента Стефани Гришэм, сообщает РИА Новости.

"Госпожа Трамп чувствует себя все лучше с каждым днем после выздоровления от COVID-19, но, учитывая продолжающийся кашель, она на всякий случай не будет совершать сегодня поездок", – говорилось в сообщении.

Мелания и ее муж Дональд Трамп переболели коронавирусом в начале октября. Известно, что глава США уже вернулся в Белый дом после лечения.

Ранее Трамп пошутил, что в случае поражения на выборах вынужден будет покинуть США.

Переболевший COVID-19 Трамп больше не заразен

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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