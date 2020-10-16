Трамп заявил, что он второй после Иисуса Христа популярнейший человек

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он занимает второе место по популярности в мире, его опережает только Иисус Христос, сообщает "Газета.ру".

"На днях кто‑то сказал мне: "Ты самый знаменитый человек в мире". Я ответил: "Нет, не я". Тогда они спросили: "Кто же более знаменит?". "Иисус Христос", – ответил я", – заявил Трамп, добавив, что не планирует с ним соперничать.

Ранее действующий американский лидер ушел от прямого ответа на вопрос о гарантии по мирной передаче власти после выборов. Трамп выразил уверенность в своей победе и заявил, что вместо передачи власти "будет продолжение".

