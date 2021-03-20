США заподозрили в тайном вывозе ядерных бомб из Европы

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Соединенные Штаты на треть сократили число ядерных бомб в Европе. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад исследовательской организации "Федерация американских ученых".

По данным специалистов, Вашингтон на треть сократил количество авиабомб в Европе: со 150 до 100 единиц. При этом власти США официально не сообщали об изменении численности своего тактического ядерного оружия.

Подобные изменения, считают эксперты, могут быть связаны с модернизацией бомб с целью повышения их точности и функциональных возможностей.

Ранее американское издание The Drive описало как "наводящие ужас" российские бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, продемонстрированные Минобороны РФ в ноябре.