Американское СМИ описало российское оружие, которое "наводит ужас"

14:24
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Американское издание The Drive описало как "наводящие ужас" российские бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, продемонстрированные Минобороны РФ в ноябре. Об этом сообщает "Аргументы и факты".
Автор статьи отметил, что представленные на фотографиях самолеты с размещенными рядом бомбами производят впечатление колоссальной боеспособности. Он подчеркнул, что до этого момента увидеть эти бомбардировщики было невозможно.
Международный институт стратегических исследований (IISS) ранее заявил, что Вооруженные силы РФ сейчас находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны.
Ранее Владимир Путин заявил, что в России завершается создание защищенного пункта управления стратегическими ядерными силами.
Президент отмечал, что РФ продолжит и далее модернизировать свою ядерную триаду. По его словам, эта система является гарантией военной безопасности России. В глобальном смысле из этого следует и гарантия глобальной стабильности, уточнил глава государства.
Также российский лидер заявлял, что РФ не будет ввязываться в изматывающую гонку вооружений. По его словам, такой необходимости на данный момент не существует.
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