Путин заявил о создании нового пункта управления ядерными силами в РФ

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин заявил, что в России завершается создание защищенного пункта управления стратегическими ядерными силами.

"Мне доложили, что создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления стратегическими ядерными силами находится на завершающем этапе", – отметил глава государства в ходе совещания с руководством Минобороны, которое транслировал телеканал "Россия 24".

Ранее президент отмечал, что РФ продолжит и далее модернизировать свою ядерную триаду. По его словам, эта система является гарантией военной безопасности России. В глобальном смысле из этого следует и гарантия глобальной стабильности, уточнил глава государства.

Также российский лидер заявлял, что РФ не будет ввязываться в изматывающую гонку вооружений. По его словам, такой необходимости на данный момент не существует.