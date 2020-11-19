Президент Сербии рассказал о состоянии здоровья патриарха Иринея

20:51
Фото: ТАСС/Youssef Badawi/EPA
Патриарх сербский Ириней находится в тяжелом состоянии, ему потребовалась интубация. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Глава государства пообщался с журналистами после антитеррористических учений спецназа полиции в Белграде.
"Патриарх сербский господин Ириней находится в нелегком состоянии, лучше сказать, в тяжелом состоянии. Слава Богу, он жив и был в гораздо лучшем состоянии 3-4 часа назад, когда многие сообщали, что он умер", – заявил Вучич.
По словам президента, на данный момент прогнозировать дальнейшее развитие болезни священнослужителя невозможно.
Патриарх сербский Ириней, которому в августе исполнилось 90 лет, заразился коронавирусом 4 ноября и 5 ноября был госпитализирован в военно-медицинский центр "Карабурма". Инфекцию выявили еще у ряда священнослужителей в Сербии, скончался митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.
В октябре 2020 года из-за контакта с больным коронавирусом изоляция потребовалась Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ему пришлось отменить традиционную поездку в Троице-Сергиеву лавру.
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