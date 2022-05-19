Сенат конгресса США утвердил Бринк на должность американского посла на Украине

Американские сенаторы утвердили назначение Бриджит Бринк на должность посла США на Украине. Об этом сообщил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер

Отмечается, что Бринк сейчас занимает пост посла в Словакии.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад наказал сам себя санкциями против России. Он отметил, что санкционная война, развязанная в отношении РФ, привела к глобальной экономической дестабилизации. Сенатор указал на то, что в своей борьбе с Россией страны Запада до сих пор не осознали, что экономическая глобализация имеет сторону, не контролируемую США и государствами G7.

Между тем персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Александр Чечерин высказал мнение, что в текущей ситуации беспрецедентного давления со стороны Запада, санкций и перспектив новых ограничений, включая нефтяное эмбарго, Россия может оказаться в выигрышном положении. Он напомнил, что Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров, поэтому она стала бенефициаром роста цен на ресурсы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

