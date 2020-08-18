Белорусские войска приведены в боевую готовность на западной границе страны

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что войска на западной границе страны были приведены в полную боевую готовность. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами Совета безопасности, передает агентство БелТА.

При этом глава государства добавил, что около западных границ страны происходит нагнетание обстановки.

"И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность", – подчеркнул Лукашенко.

При этом президент Белоруссии уточнил, что соответствующие части готовы к выполнению своих обязательств. Про готовность войск Лукашенко доложил министр обороны страны.

На территории Белоруссии продолжаются протесты, которые начались 9 августа на фоне президентских выборов. По их итогам, опубликованным ЦИК Белоруссии 14 августа, глава государства Александр Лукашенко одержал победу, получив 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12%.

Лукашенко сказал, что перевыборов не будет, однако позже уточнил, что новые выборы возможны в случае принятия обновленной Конституции. В ЦИК Белоруссии не нашли оснований для признания президентских выборов недействительными.

Также недавно стало известно, что частично остановлено производство на "Беларуськалии" из-за нежелания сотрудников продолжать работу.