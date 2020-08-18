В МВД Белоруссии сообщили о еще одном погибшем в ходе протестов

16:28
Фото: телеграм-канал "Пресс-секретарь МВД Беларуси"
В МВД Белоруссии подтвердили еще одну смерть в ходе протестов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Стало известно, что в ходе уличных акций водитель "Рено" совершил наезд на 19-летнего пешехода. Инцидент произошел на Партизанском проспекте в Минске. От полученных травм пешеход скончался на месте.
В ведомстве отметили, что он был участником протестов и стоял на проезжей части. Мужчина остался на месте, несмотря на то, что другой водитель предупредил его об опасности нахождения на дороге. Демонстрант не обратил внимания на него.
В настоящий момент проводится проверка с целью уточнения обстоятельств смерти человека. После ДТП на место прибыли следователь, сотрудник ГАИ, а также специалист минского управления Государственного комитета судебных экспертиз.
Ранее глава белорусского Минздрава Владимир Караник подтвердил смерть двух человек во время акций протеста. Один из них скончался в результате применения нелетального оружия, второй – в больнице в результате ухудшения самочувствия.
Всего в медицинских учреждениях находятся 158 пострадавших во время стычек протестующих с милицией.
Протесты, связанные с президентскими выборами, тем временем по-прежнему продолжаются. На выборах победу одержал глава Белоруссии Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила 10,12%.
Помимо этого, в стране регулярно происходят забастовки заводских рабочих. Так, недавно стало известно, что частично остановлено производство на "Беларуськалии" из-за нежелания сотрудников продолжать работу.
В Белоруссии оппозиция завершает формирование координационного совета
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