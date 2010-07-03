Юлия Скрипаль планирует выступить с заявлением

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Виктора Скрипаля Юлия планирует выступить с заявлением.
По словам ее двоюродной сестры Виктории Скрипаль, оно может быть связано с нежеланием Юлии возвращаться в Россию.
"Насколько я знаю, одна из подруг Юлии пытается продать ее квартиру в России. А это последнее, что связывает ее с родиной", – приводит слова Виктории Скрипаль газета "Известия".
Она добавила, что последний раз общалась с двоюродной сестрой в июле прошлого года.
"С ними общались другие люди. По их словам, их перемещают с одного места на другое и всячески заметают следы", – сообщила Виктория Скрипаль.
Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти утверждают, что покушение организовали российские спецслужбы, использовав нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".
Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.
В совершении преступления Лондон подозревает граждан РФ – Александра Мишкина (Петрова) и Анатолия Чепигу (Руслана Боширова).
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