Юлия Скрипаль планирует выступить с заявлением

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Дочь бывшего сотрудника ГРУ Виктора Скрипаля Юлия планирует выступить с заявлением.

По словам ее двоюродной сестры Виктории Скрипаль, оно может быть связано с нежеланием Юлии возвращаться в Россию.

"Насколько я знаю, одна из подруг Юлии пытается продать ее квартиру в России. А это последнее, что связывает ее с родиной", – приводит слова Виктории Скрипаль газета "Известия".

Она добавила, что последний раз общалась с двоюродной сестрой в июле прошлого года.

"С ними общались другие люди. По их словам, их перемещают с одного места на другое и всячески заметают следы", – сообщила Виктория Скрипаль.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти утверждают, что покушение организовали российские спецслужбы, использовав нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".

Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.

В совершении преступления Лондон подозревает граждан РФ – Александра Мишкина (Петрова) и Анатолия Чепигу (Руслана Боширова).