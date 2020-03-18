Россия получила согласие на организацию возвращения туристов из Черногории

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Российская сторона получила согласие Черногории на организацию возвращения граждан РФ. Об этом говорится на сайте посольства РФ в Черногории.

"Имеется принципиальное согласие черногорской стороны на организацию возвращения российских граждан самолетами российских авиакомпаний", – говорится в сообщении.

Уточняется, что черногорской стороне переданы списки россиян, у которых есть билеты на возвращение в РФ.

Ранее авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 заявили, что не могут вернуть в Россию пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.

В Росавиации заявили, что совместно с МИД занимаются решением вопроса. У "Аэрофлота" в Тивате находится более 100 пассажиров, у "Победы" – около тысячи. Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин заявил, что люди "остались буквально на улице".

Он добавил, что власти Черногории, несмотря на неоднократные обращения, пока не дали разрешения на организацию чартерных рейсов для вывоза туристов

Российская туристка рассказала о ситуации в Черногории

17 марта черногорский премьер Душко Маркович сообщил о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране. После этого правительство прекратило международное сообщение.

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

С 18 марта до 1 мая в Россию недоступен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. В Москве ввели новые ограничения. В частности, нельзя проводить любые досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.