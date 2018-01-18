Ученые США оценили количество ядерных боеголовок КНДР

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Число ядерных боеголовок в распоряжении КНДР может достигать 20, причем у Пхеньяна может еще оставаться материал для производства до 60 новых боеголовок. Такие данные приводятся в статье американских ученых Ганса Кристенсена и Роберта Норриса в журнале "Бюллетень ученых-ядерщиков".

"Основываясь на доступной информации, мы с осторожностью оцениваем число боеголовок, для которых Северная Корея могла произвести достаточно радиоактивного материала, в 30–60. Она могла собрать от 10 до 20 боеголовок. Возможно, что у Северной Кореи есть ядерные боеголовки для ракет меньшей дальности, таких как "Нодон"", – сообщается в материале, передает РИА Новости.

1 января лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что на его столе появилась ядерная кнопка. Он подчеркнул, что создание национальных ядерных сил КНДР завершено, и высоко оценил успехи в развитии ракетной программы.

Северокорейский лидер призвал страну ускорить производство ядерных боеголовок и баллистических ракет в условиях давления на страну.

Ситуация на Корейском полуострове была обострена в течение всего 2017 года. КНДР неоднократно вела испытания вооружения и провела ядерный тест. Это вызывало критику мирового сообщества, на страну несколько раз накладывали санкции.