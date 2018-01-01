Ким Чен Ын заявил о завершении создания национальных ядерных сил КНДР‍

1 января, 08:36
Фото: ТАСС/Zuma/Kcna
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о ядерной кнопке, появившейся на его столе во время своего новогоднего обращения к гражданам страны. Послание транслировало Центральное телевидение.
Глава государства подчеркнул, что ядерные силы должны сдерживать США в их устремлении "начать войну" с Северной Кореей. Он также отметил, что в зоне поражения ракет Пхеньяна – вся территория Штатов, сообщает РИА Новости.
Ким Чен Ын добавил, что создание национальных ядерных сил КНДР завершено. Он высоко оценил успехи в развитии ракетной программы, добавив, что страна готовит новый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).
Северокорейский лидер призвал страну ускорить производство ядерных боеголовок и баллистических ракет в условиях давления на страну.
Ситуация на Корейском полуострове была обострена в течение всего 2017 года. КНДР неоднократно вела испытания вооружения и провела ядерный тест. Это вызывало критику мирового сообщества, на страну несколько раз накладывали санкции.
Основным инициатором ограничений выступали США. Под конец года Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и Штатам –воздержаться от проведения учений в регионе. Это должно было стабилизировать ситуацию. Вашингтон проигнорировал предложение двух стран.
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